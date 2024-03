A janela de contratações do exterior chegou ao fim, e o período de experimentos no início do ano acabou. Os jogos decisivos da semifinal exigem que Eduardo Coudet coloque em campo o que há de melhor. O duelo de ida do Inter com o Juventude ocorre no próximo domingo (17), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.