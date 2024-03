Depois de décadas sonhando com a reforma do seu estádio, em novembro de 2019 o Estudiantes de La Plata inaugurou o novo Uno y 57, como chama o Jorge Luis Hirsch. Os números dizem respeito ao nome das ruas que formam a principal esquina do terreno. Idealizado por Juan Sebastián Verón, que retornará à presidência em abril, o estádio é um dos mais modernos da Argentina e busca um conceito de uso sete dias por semana. Bom, isso vamos tratar mais adiante.