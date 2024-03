O Grêmio conheceu na noite desta segunda-feira (18) os seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Em evento realizado na sede da Conmbol, no Paraguai, o Tricolor foi sorteado para ser o cabeça de chave do Grupo C. A busca pelo tetra na competição terá Estudiantes-ARG, The Strongest-BOL e Huachipato-CHI como os rivais nesta fase.