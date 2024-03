As bolinhas do sorteio da Libertadores deram um sorriso amarelo para o Grêmio. A largada, entre os dois jogos numa possível final do Gauchão, será contra o The Strongest, em La Paz. Depois, recebe o Huachipato, do Chile, e fecha o turno contra o Estudiantes, em La Plata, atual campeão da Copa Argentina e que vinha de 16 jogos invicto até perder a Supercopa Argentina para o River, na semana passada. No returno, abre contra o Huachipato, em Talcahuano, e fecha a fase em casa contra Estudiantes e The Strongest.