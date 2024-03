Duro mesmo será a vida do Galo, contra Penarol, Rosário Central e Caracas. Só pedreiras e uma viagem continental. Ou do Palmeiras. Esse caiu no grupo da morte, com Independiente del Valle, o terror dos brasileiros, a grife do San Lorenzo, um campeão da América, e o Liverpool, que é uruguaio e já arrancou empate do Grêmio em pré-libertadores.