Aposto na presença de Enner Valencia contra o Juventude. Mesmo com todas as dificuldades pela lesão no pé. Mas a liberação dele pela seleção do Equador fez com que ganhasse horas decisivas para recuperação da pancada no local. Tivesse ido para os Estados Unidos e se apresentado para os amistosos, não jogaria lá, nem estaria em Porto Alegre para fazer o tratamento. O uso de PRP, técnica utilizada pelo departamento médico, acelera cicatrização de lesões.