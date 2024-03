A Uefa distribuiu, nesta segunda-feira (4), aos inscritos em seu canal de mídia, um vídeo didático em que explica as mudanças na fórmula da Liga dos Campeões e também na Liga Europa e na Conference League. A alteração na forma de disputa já havia sido anunciada no dia 21. Porém, o que chama a atenção no vídeo é a linguagem visual adotada, com elementos que remetem ao digital, à tecnologia.