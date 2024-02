Neste sábado (2), o Inter Miami recebe o Orlando City, no clássico da Flórida. O jogo ainda está sem batismo. Há quem o chame "El Clásico del Sol". Outros tentaram fazer colar o Sunshine StateDerbi. Houve ainda a tentativa com o SunPassico (péssimo) e Florida Derby. Na verdade, o nome do clássico é a menor das preocupações da MLS e do Inter Miami. Neste momento, tanto o clube de Messi e a liga contam em milhares os dólares atraídos pelo argentino.