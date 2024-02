O Grêmio está trazendo do Zenit um volante que ainda não tem em seu grupo. Du Queiróz, 24 anos e 1m71cm, dará para Renato uma característica de intensidade e um jogo vertical e agressivo. Entre todos os volantes disponíveis, talvez Villasanti tenha um perfil mais parecido ao de Du Queiroz. Pelo menos daquele volante que surgiu com força no Corinthians no segundo semestre de 2021, lançado por Sylvinho. Aliás, sua estreia como profissional foi em um jogo contra o Athletico-PR, substituindo Fagner na lateral-direita, o que diz muito sobre suas características.