Todos os olhos do Inter estão em Rochet. O goleiro vem realizando trabalhos de forma gradativa em treinos fechados ou naqueles em que está apenas quem não foi relacionado. Até o começo da tarde desta quinta-feira (22), o uruguaio estava dentro do Gre-Nal 441. Porém, sua confirmação no clássico de domingo (25) passaria por esse trabalho com portas fechadas e sem presença da imprensa no Beira-Rio.