O clássico Gre-Nal move o Estado e torcedores de Grêmio e Inter anseiam o dia do jogo. A partida válida pela 10ª rodada do Gauchão 2024 ocorre neste domingo (25), às 18h, no Estádio Beira-Rio, e não é apenas a torcida que aguarda ansiosamente o clássico chegar.