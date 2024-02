O Grêmio já criou seu mistério para o Gre-Nal. Diego Costa treinou contra a base nesta segunda (19), fez gol e deixou ainda mais espessa a nuvem que paira sempre na semana do clássico. Ele havia pedido 15 dias de pré-temporada para Renato. Se jogar no domingo, terá cumprido 11, já que a véspera e o dia do jogo não contam. Há o custo de quem recém saiu da pré-temporada, a perna pesada, acrescido de mais de 50 dias sem atuar. Tudo isso será colocado na balança.