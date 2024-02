Realizando treinos numa espécie de pré-temporada particular, Diego Costa tem chance de ser relacionado para o Gre-Nal. O tema faz parte do mistério do Grêmio para o clássico do próximo domingo (25), às 18h, no Beira-Rio. O Tricolor traçou um planejamento para tentar colocar o seu novo centroavante, no mínimo, no banco de reservas.