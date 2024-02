A meta do Inter é contar com Thiago Maia ainda para o Gauchão. O plano lá no começo da semana projetava anuncia-lo até esta sexta-feira (16). Portanto, a contratação do volante entra em momento decisivo. Porém, fontes ligadas ao comando do clube consideram difícil a negociação fechar ainda a tempo e inscrever no campeonato estadual. Mesmo que tenha topado elevar o valor para comprar 30% dos direitos. A negociação se arrasta desde dezembro. O Cruzeiro também estava na disputa, mas saiu ali atrás quando os valores bateram em valores que fugiam do seu teto.