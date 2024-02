Depois de vencer o Brasil-Pel, no Beira-Rio, por 3 a 1, o Inter voltou aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (15) no CT Parque Gigante. A atividade para os reservas no gramado teve duas atrações: Hugo Mallo e Igor Gomes. Ambos foram liberados após problemas musculares. Por outro lado, Rochet, Campanharo e Matheus Dias podem seguir como baixa no final de semana.