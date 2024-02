Há ainda duas dúvidas no Grêmio para o clássico de domingo. Uma, claro, é se Diego Costa estreará no Beira-Rio. A outra dúvida que passou a pairar no ar é na ponta esquerda. Recuperado de lesão, Nathan Fernandes disputa posição com Gustavo Nunes. Mas, na verdade, a escolha me parece até bem óbvia.