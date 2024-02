Estão crescendo as chances de Renato Portaluppi contar com Diego Costa no Gre-Nal 441. O atacante vem realizando atividades físicas e também com bola no CT Luiz Carvalho e pode ser a novidade entre os relacionados do Grêmio. Nesta quarta-feira (21), mais uma vez o treinador contou com o atacante no trabalho com portões fechados.