O novo lateral-esquerdo do Grêmio Mayk foi apresentado no CT Luiz Carvalho após o treinamento desta quarta-feira (21). Na primeira conversa com a imprensa, o jogador que vem do Guarani não escondeu o que a chegada ao Tricolor significa para ele. O atleta de 24 anos afirmou que vestir a camisa gremista significa o maior desafio de sua carreira.