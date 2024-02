As expectativas do Grêmio para o Gre-Nal do próximo domingo (25) estão em Cristian Pavon, como titular pela primeira vez, e uma possível estreia de Diego Costa. Por outro lado, os garotos Gustavo Nunes e Nathan Fernandes irão debutar no clássico e cultivam a esperança de entrar para a história da rivalidade com um gol — como ocorreu recentemente com uma série de guris gremistas que balançaram as redes do Inter.