A falta de opções no elenco do Grêmio não foi o que decretou a derrota para o Caxias. Todos nós sabíamos que o Tricolor precisava de reforços. Além de encorpar o meio-campo, por conta dos desfalques no meio do ano com a não paralisação do Brasileirão na Copa América, o Grêmio precisa, no mínimo, de um centroavante, um extrema pela direita e um lateral-esquerdo que dispute posição com o Reinaldo.