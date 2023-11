O Grêmio pode recuperar, na virada do ano, um jogador para atuar como extrema ou quase a metade do valor investido nele. Me refiro a Jaminton Campaz, atualmente dos destaques da temporada na Argentina. Tanto que voltou a ser chamado para a seleção colombiana, para enfrentar o Brasil, na quinta (16), e o Paraguai, na próxima terça (21). Muito pelos oito gols e as nove assistências pelo Rosario Central, além de ser o líder do ranking de dribles na Copa de la Liga, como é chamado o campeonato do segundo semestre.