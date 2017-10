D'Alessandro pisou na bola depois da derrota de 1 a 0 para o Ceará . E não foi com o La Boba, o drible de sua autoria e que faz algum tempo não aplica nos adversários. Há vezes em que o capitão extrapola na ascendência que exerce no Beira-Rio. Sábado, ao enfrentar a torcida que vaiava o time , foi o caso.

Mesmo nessa situação, em nenhum momento, os colorados abandonaram o time. No sábado, foram em bando ao Beira-Rio. Eram 38 mil, e eles apoiaram o tempo inteiro. Mesmo vendo em campo um time previsível. Mesmo esperando a mexida tática do técnico que mudaria o jogo. Mesmo vendo algumas individualidades que precisam ser revistas com urgência para 2018. Mesmo perdendo para o Ceará, um time de estrutura e investimento menor, os colorados não vaiaram. Esperaram o final do jogo para explodir a frustração. Seguiram a cartilha do torcedor fiel.