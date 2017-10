Carlos Macedo / Agência RBS

Por ser o único jogador diferenciado do Inter há muito tempo, D’Alessandro acabou assumindo uma dimensão demasiada no clube. É preciso dividir sua responsabilidade dentro e fora do campo com outros atletas – inclusive para o seu próprio benefício.

Parte dos torcedores do Inter vai espinafrar esse texto nas redes sociais, acusar seu autor — sócio do Inter — de falso coloradismo, apontar um estratagema da mídia contra o Clube do Povo. Tudo porque, de vez em quando, é preciso criticar D’Alessandro, como ao tentar calar torcida e companheiros após as vaias pela derrota diante do Ceará, mas muitos colorados acreditam que o camisa 10 está acima do bem e do mal. D’Ale conquistou esse status com garra e futebol, é verdade, mas também porque o Inter está dependente de um único jogador ano após ano. Isso é ruim para a instituição e para o atleta.

Faz mal para o time porque, para ganhar títulos importantes, é preciso mais do que apenas uma referência técnica em campo. E faz mal para o jogador porque falta alguém com quem trocar passes e dividir responsabilidades. Fernandão tinha Alex, Clemer, Iarley. D’Alessandro paira sozinho sobre o Beira-Rio, tão soberano, tão acima de tudo e todos que deixou de ser apenas um jogador. É uma entidade com natureza jurídica própria dentro do clube.

Combinado a seu temperamento sanguíneo, esse status tem levado o atleta a cometer exageros a ponto de, no sábado, ter tentado silenciar a torcida e impedir os demais jogadores de dar explicações por meio da imprensa. O argentino, ídolo indiscutível, não pode jogar sobre o colo dos jornalistas, a cada tropeço, as falhas de atletas, técnico e dirigentes. Não pode esperar que a torcida grite ou se cale a seu comando, conforme seu estado de espírito.

É preciso humildade para reconhecer erros e pedir desculpas. Nenhum jogado é maior do que o clube. E o clube jamais será maior do que o seu torcedor. Milhares de colorados pagam preciosos reais para ver o time atravessar o lamaçal da Série B. No sábado, enfrentaram a chuva com expectativa de comemorar o iminente regresso à Série A, mas assistiram a (mais um) péssimo jogo.