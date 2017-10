Carlos Macedo / Agência RBS

O Beira-Rio ensaiou uma grande vaia no final. D'Alessandro não gostou. Abriu os braços. Encarou a torcida, gritou, xingou. O experiente colorado, mais de 300 jogos com a camisa do clube, estava magoada com os protestos dos torcedores depois da inesperada derrota para o Ceará, histórico habitante da Série B, no sábado ( 28), na Capital, pela Série B. As justas reclamações estavam baseadas na má jornada do time.

O capitão reagiu com gestos e palavras. Arrumou uma crise. A derrota em casa ganhou mais força. Referência colorada, 16 assistências em jogos da Segunda Divisão em 2017, o argentino achou as vaias exageradas. Poderia ter usado os microfones, o que fez depois, mas um mínimo de arrependimento.

Enfrentar torcidas magoadas em todo o Brasil não faz bem aos atletas. Eles sempre perdem. A direção estará sempre ao lado dos sócios, nunca do jogador.

Fã tem o direito, todo o direito do mundo, de vaiar depois da partida. Ele pagou por uma espetáculo que não viu. Esperou 90 minutos.

Jogador não pode atribular a torcida. Não faz parte do seu contrato de trabalho provocar quem o paga. Ele precisa correr, oferecer o máximo quando está em campo. Enfrentar o adversário com todo o seu ímpeto. Afrontar a torcida é uma ato de indisciplina. Ele é empregado do clube, sustentado por milhões de adeptos. O dinheiro do seu salário, o valor não importa, nasce aí, direta ou indiretamente.

O camisa 10 armou uma briga maior do que o seu verdadeiro tamanho. Certos jogadores imaginam ser maiores do que o vestiário, a torcida, o estádio, o clube. Na saída de campo, outro mau exemplo, D'Alessandro ainda correu, tentou reunir os companheiros. Pediu para ninguém falar com a imprensa no final da partida.

– Passa reto – gritou o capitão do time durante a saída pelo túnel que dá acesso ao vestiário.

Nem todos os jogadores aplaudiram a presença dos mais de 38 mil torcedores que foram ao Beira-Rio. Alguns responderam as indagações dos repórteres e não atenderam a exigência de D'Alessandro. O vestiário não precisa de chefes. Necessita de líderes.

Perder para o Ceará, em casa, tem um preço. D'Alessandro gerou uma inflação.