Moraes determina que PF apresente conversas entre Marielle Franco e delegado acusado de mandar matá-la

Ação penal sobre os mandantes do assassinato de Marielle encontra-se na fase final de tramitação no STF.

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) apresente a transcrição das conversas de WhatsApp entre o delegado Rivaldo Barbosa e a vereadora Marielle Franco (PSOL). Segundo o jornal O Globo , a decisão atende pedido de Barbosa, réu na ação penal que investiga os mandantes do assassinato de Marielle.

Além disso, deverão ser apresentadas as conversas de Barbosa com o general Richard Nunes, que chefiava a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro à época do crime, e com Giniton Lages, Daniel Rosa — que participaram das investigações do assassinato — e Brenno Carnevale.