Casa Knorr: história de casa que é símbolo de Gramado

A Casa Knorr faz parte da história de Gramado. Construída na década de 1940, foi moradia da família do empresário João Oscar Knorr, filho de imigrantes alemães. Em estilo bávaro, a residência guarda móveis e objetos antigos.

Comerciante em Porto Alegre, Knorr comprou, em 1940, uma área no topo de um morro, com vista para o Vale do Quilombo. Depois de dois anos e meio de trabalho, ficou pronto o casarão de dois andares.

Knorr era apaixonado por jardinagem. No entorno da mansão, além de preservar a mata nativa, projetou bosque com árvores de outras origens. Nos barrancos, plantou hortênsias.

O empresário foi incentivador do plantio da flor que deu nome à região. Em 1958, na primeira edição da Festa das Hortênsias, recebeu homenagem da prefeitura de Gramado. A casa sediou parte da programação. O Jornal do Dia publicou que "quem vai a Canela ou vem desta cidade fica maravilhado com a linda e imensa plantação de hortênsias em toda a extensão da sua mansão". Knorr morreu em 1971.

Em uma área de quase nove hectares, o Parque Knorr foi adquirido no final dos anos 1970 pela Companhia Tropical de Hotéis, do Grupo Varig. Nunca recebeu as obras do hotel. Por muito tempo, abrigou o parque Aldeia do Papai Noel.

O Parque Knorr, incluindo a casa, foi adquirido em leilão, em 2023, pela empresa catarinense HR Group, proprietária da Prawer Chocolates. A área é tombada como patrimônio histórico, natural e cultural de Gramado.

O jornalista Leonid Streliaev, presidente do Conselho do Patrimônio de Gramado, apresentou projeto para transformação da casa no Memorial Gramadense da Cultura Alemã. O espaço terá curadoria da Academia Gramadense de Letras e Artes. A mansão ficará aberta à visitação, além de sediar atividades, desde aulas de alemão para crianças das escolas municipais até exposições e festa do chope.

— A casa está na memória de muita gente. Na primeira vez que vim a Gramado com a escola, em 1966, visitei a Casa Knorr. É muito bom ver preservada uma coisa autêntica na cidade — comenta Streliaev.