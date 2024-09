"Se Acaso Você Chegasse": confira entrevista de Lupicínio Rodrigues após sucesso em 1938

No final de 1938, o jovem Lupicínio Rodrigues desfrutava da fama pelo sucesso da música Se Acaso Você Chegasse. A Revista do Globo entrevistou o sambista porto-alegrense para a última edição daquele ano. O compositor ainda era "pouco conhecido pessoalmente", mas o nome era "murmurado todas as noites nos microfones, nas rodas de cafés, nos quartos de estudantes e até mesmo nos meios sociais de Porto Alegre".