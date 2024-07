Por que gaúchos chamam pebolim de Fla-Flu?

As mesas de Fla-Flu estão espalhadas em bares, clubes, escolas e casas. Em todos os tamanhos, desde as pequenas até as profissionais, são diversão garantida para a gurizada e os adultos. Em estabelecimentos comerciais, podem ter o ficheiro. Sempre que me perguntei: por que o jogo é chamado de Fla-Flu na terra do Gre-Nal? Em recente edição do Jornal Nacional, o apresentador William Bonner lançou o mesmo questionamento.