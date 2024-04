A Rua Voluntários da Pátria acompanhou as grandes transformações de Porto Alegre em mais de 200 anos. Ela já foi um belo caminho arborizado às margens do rio, o trajeto da ferrovia e a zona industrial. As últimas décadas foram de degradação, até virar ponto de consumo de drogas. A via começa junto à Praça 15 de Novembro e vai até a Arena do Grêmio.