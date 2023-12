Ninguém tem dúvida do sucesso do Kichute no Brasil. Lançado pela indústria Alpargatas em 1970, ano do tricampeonato da seleção canarinho no México, foi uma mistura de tênis e chuteira. Meninos e meninas das décadas de 1970, 1980 e 1990 lembram da durabilidade do Kichute preto, usado na escola, nos campinhos de futebol e até para passear. Muitos recordam que era o calçado que cabia no bolso do pai e da mãe.