O governo gaúcho lançará nesta quarta-feira (7) um programa que prevê a entrega de um kit especial com enxoval para as famílias que esperam a chegada de seus bebês e que vivem em situação de vulnerabilidade social. Quem é mãe/pai sabe que o nascimento de um filho é um momento especial, mas que exige muito em termos de recursos para atender às necessidades do novo integrante da família.