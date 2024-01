A polarização não é mais um fenômeno passageiro e nem está restrita ao calendário eleitoral. Hoje, faz parte das escolhas cotidianas e tem impacto direto nas relações interpessoais. A constatação é do jornalista Thomas Traumann e do cientista político Felipe Nunes e está exposta no livro Biografia do abismo: Como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil. "Do supermercado ao restaurante, da loja de roupas ao destino das férias, cada pequena escolha é impactada pela política", diz a apresentação da obra.