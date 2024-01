Foi da primeira-dama Janja o conselho que pode ter mudado o rumo dos acontecimentos do fatídico 8 de Janeiro, quando manifestantes invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, e produziram um dos episódios mais tensos da história recente, com riscos à democracia. O bastidor foi revelado pelo documentário 8/1 — A Democracia Resiste, dirigido por Julia Duailibi e Rafael Norton.