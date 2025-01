Estande celebra diversidade da culinária gaúcha no Paleta Atlântida

A oitava edição do Paleta Atlântida ocorre neste sábado (25) e promete reunir mais de cinco mil assadores na praia de Xangri-lá , em um evento que se estende por mais de três quilômetros na faixa de areia. Um dos espaços será administrado pela Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur), com uma vitrine de amostras da rica culinária gaúcha.

Próximo à rua Rio Ibicuí, o local estará aberto aos participantes do evento. Entre os destaques do estande, haverá tainha assada, mel, frutas, cachaça e rapadura, típicos do Litoral Norte, além de linguiça do Alegrete e erva-mate dos Vales (com a participação da Escola do Chimarrão de Venâncio Aires).