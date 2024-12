Paleta Atlântida retorna com churrasco coletivo na beira da praia: "Valorizar a cultura gaúcha"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Promovendo um churrasco coletivo ao longo de três quilômetros na beira da praia, reunindo 5 mil assadores simultâneos, o Paleta Atlântida retorna para a sua nova edição em 25 de janeiro de 2025, na Praia de Atlântida, em Xangri-lá.

Este oitavo ano do evento reunirá, novamente, assadores amadores e profissionais que preparam carnes para seus amigos, enquanto os chamados "assadores celebridades" preparam e servem diversos cortes especiais para o público.

Com produção da Combo Agência, o evento, no ano que vem, será organizado em cinco zonas temáticas, cada uma com uma grande estação open food operada por assadores profissionais.

As áreas serão distribuídas da seguinte forma: Corporativo, voltado para empresas participantes e convidados; Paradores, reservado para empresas âncoras e patrocinadores do evento; Governamental, destinado a secretarias municipais e estaduais; Competição de Trios, que contará mais de 700 equipes inscritas disputando o título de melhor paleta; e Entretenimento, com espaços dedicados a apresentações culturais e competições esportivas.

— Nossa missão é valorizar a cultura gaúcha e contribuir para o nosso churrasco ser reconhecido internacionalmente — destaca Luciano Leon, CEO do Paleta Atlântida.

As "celebridades do churrasco" demonstrarão técnicas e possibilidades de preparo, utilizando cortes variados de carne. Os profissionais estarão distribuídos em cinco grandes estações ao longo do percurso do evento, servindo ao público mais de seis toneladas de carne assada no formato open food.