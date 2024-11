Luis Fernando Verissimo será homenageado na Feira do Livro de Porto Alegre com exibição de filme

Foram 10 anos de captações, horas de entrevistas e uma pesquisa de quase três anos no acervo particular do escritor. Agora, o público terá a oportunidade de assistir — de graça — ao documentário Luis Fernando Verissimo – O Filme em um dos eventos mais emblemáticos de Porto Alegre: a 70ª Feira do Livro, velha conhecida do cronista gaúcho, que foi patrono do encontro literário em 1991.