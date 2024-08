Escrever foi a saída encontrada por 54 autores e autoras para externar e compartilhar medos e angústias durante a maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul. Por iniciativa dos jornalistas Raphaela Donaduce Flores e Luís Felipe dos Santos, os textos ganharam vida no projeto "Diário da Enchente" (diariodaenchente.poa.br) e, agora, serão apresentados em voz alta.