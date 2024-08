Localizada em Viamão, a Estância das Oliveiras completou três anos no pódio global da olivicultura. A marca ficou entre os 10 melhores azeites do mundo (e do RS) no Prêmio Mediterranean International Olive Oil Competition (TerraOlivo iOOC), um dos mais importantes do setor — repetindo o feito de 2023 e 2022.