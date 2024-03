A Estância das Oliveiras, de Viamão, lançou para a Páscoa cubos de chocolate - chamados de "fudges" - com azeite de oliva. Os doces são fabricados pela Bendita Cacá, no mesmo município. Ou seja, produção totalmente local. A manteiga da massa foi substituída pelo azeite da marca, que foi elencada como a mais premiada do Brasil e 9º do Mundo no EVO World Ranking.