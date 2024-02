A premiada e charmosa Estância das Oliveiras, de Viamão, lançou um estojo com sete dos seus azeites de oliva extravirgens para que o consumidor possa degustar e experimentar diferentes sabores. São todos produzidos na última safra. O produto pode ser comprado nas lojas parceiras, que também têm comércio online, ou no ponto de venda da marca no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. A caixa está custando R$ 99.