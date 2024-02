Produtores gaúchos de azeitonas têm relatado quebra de até 90% na safra, provocada pelas tempestades no Rio Grande do Sul, que derrubaram e danificaram os frutos como a coluna alertou ainda em dezembro. Um dos maiores fabricantes de azeite do país, Luiz Eduardo Batalha, fundador da Azeite Batalha, estima que o setor como o todo terá perda média de 40% na colheita.