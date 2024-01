Há mais de 50 anos no agronegócio, o empresário Luiz Eduardo Batalha, um dos maiores produtores de azeite de oliva do país, está tirando do papel o projeto de um condomínio residencial com hotel em Candiota, na campanha gaúcha. Com investimento de R$ 50 milhões, o Terroir 31 ficará dentro da Estância Batalha do Seival, uma fazenda de oliveiras de 340 hectares onde é produzido o Azeite Batalha. Já está sendo feita a parte de infraestrutura, com abertura de ruas e instalação da rede de água e esgoto, além da obra do prédio principal.