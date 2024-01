Indústria de 74 anos com sede na Serra, a Intral investirá R$ 85 milhões na sua expansão em 2024. A ideia é terminar o ano com aumento de 35% na produção, que fechou 2023 com 500 mil unidades de lâmpadas e luminárias de LED. As primeiras são as "redondinhas", enquanto as segundas são as "compridinhas", explicou à coluna o diretor Comercial e de Marketing da empresa, Carlos Flores, enquanto detalhava os planos.