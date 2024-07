Trilha do Rio do Boi, na divisa entre RS e SC, está entre as 10 principais atrações da América do Sul 

Situada na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aos pés dos cânions Fortaleza e Itaimbezinho, nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, a Trilha do Rio do Boi ganhou destaque em uma das principais plataformas de viagens do mundo. A atividade ficou entre as 10 principais atrações da América do Sul e do Brasil no Prêmio Travellers’ Choice — Best of the Best 2024, da Tripadvisor.