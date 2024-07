Herói de quatro patas dos Bombeiros, labrador Guapo se aposenta e é homenageado

Dizem que um cachorro é melhor companheiro que alguém pode ter. Para a equipe do Serviço de Busca e Resgate com Cães do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), o sentimento é ainda mais forte, e a gratidão, eterna. Nesta quinta-feira (4), às 15h, um dos membros do grupo, o labrador Guapo, será homenageado na Câmara de Vereadores de Santa Maria, município onde vive e atua.