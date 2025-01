Quem é o estilista que assinou vestido usado por Fernanda Torres no Globo de Ouro

Fernanda Torres na premiação do Globo de Ouro. ROBYN BECK / AFP

Em feito histórico, Fernanda Torres se tornou a primeira atriz brasileira a vencer a categoria melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, por sua interpretação em Ainda Estou Aqui (2024).

Além do reconhecimento por seu trabalho, ela também foi elogiada pelo look escolhido: um vestido preto de gola alta, com fenda lateral e decote profundo nas costas, além de mangas longas e de punho bufantes.

O vestido segue o estilo de todas as peças utilizadas pela atriz durante as atividades de divulgação de Ainda Estou Aqui, como sua aparição no Festival de Veneza.

Nesses eventos, Fernanda optou conscientemente por trajes elegantes e sóbrios que estejam de acordo com sua personagem, vestindo criações de marcas brasileiras e internacionais, como Alexandre Herchcovitch e Louis Vuitton.

No Globo de Ouro, ela inovou ao optar por uma peça do estilista belga Olivier Theyskens. Conforme a Vogue, a artista usou joias do brasileiro Fernando Jorge e contou com o styling de Antonio Frajado, seu parceiro de longa data.

Quem é o estilista Olivier Theyskens

Revelado no fim dos anos 1990, Olivier Theyskens já esteve no comando de tradicionais marcas francesas (Rochas, Nina Ricci e Azzaro). Suas peças, que variam entre produções em clima gótico e romântico, já foram usadas por Cate Blanchett, Nicole Kidman e Madonna.

Reinvenção

A partir de uma exposição realizada no MoMu — Fashion Museum Antwerp, museu belga, em 2017, que expôs seu acervo, o estilista passou a priorizar a reinterpretação de suas antigas criações, e não a produção de peças inéditas.

Em 2022, após a pandemia, ele decidiu retomar sua marca própria e mudar a dinâmica de produção. Atualmente, Theyskens viaja por estados como Missouri e Pensilvânia comprando pequenos lotes de tecido vintage, o que diferencia suas criações.