Um mutirão liderado por magistrados, servidores e funcionários terceirizados atua na recuperação e digitalização de processos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4). A enchente chegou a quase três metros de altura no prédio do Arquivo-Geral, localizado nas proximidades do Aeroporto Salgado Filho, uma das regiões mais afetadas pela crise climática em Porto Alegre.