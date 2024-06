Arrasado pela enchente de maio de 2024, o Cais Embarcadero, às margens do Guaíba, deve reabrir entre agosto e setembro, "do jeito que for". A previsão é do empresário Eugênio Corrêa, idealizador e um dos fundadores do espaço, que deu vida aos armazéns até então esquecidos do porto, na cidade que, ironicamente, leva esta palavra no nome.