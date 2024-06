Décimo terminal mais movimentado do país até a enchente interromper a operação, em maio, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, teve - até agora - apenas 14% da capacidade suprida por outros terminais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A estimativa é da empresa ForwardKeys, contratada pela Secretaria de Turismo do Estado para alimentar o Observatório de Turismo.