A 16ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre deferiu parcialmente, na tarde desta quarta-feira (5), os pedidos liminares da Defensoria Pública do Estado (DPE) para determinar que a Estapar, empresa que opera os estacionamentos vinculados ao Aeroporto Salgado Filho e a um hotel na mesma região da Capital, se abstenha de cobrar, no momento, quaisquer tarifas dos consumidores com veículos estacionados em suas unidades, desde 29 de abril de 2024.